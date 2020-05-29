مجلس الوزراء اللبناني يوافق على التجديد لليونيفيل لمدة عام

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية الدكتورة منال عبدالصمد نجد، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أن "المجلس وافق على طلب وزارة الخارجية تمديد ولاية قوات حفظ السلام (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة حيث تنتهي في 31 أغسطس 2021"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأشارت نجد، إلى أن المجلس أعطى "الموافقة على طلب وزارة الزراعة وتفويضها توقيع اتفاقية مع الفاو لتعزيز التنمية الزراعية، كما أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء مبدئيا على استخدام معمل غوسطا لفرز النفايات".

وأوضحت نجد، أن المجلس قرر "تأجيل البحث بالتعيينات إلى الخميس المقبل، بسبب بعض المداولات في ظل عدم توافر كل المعلومات لبعض الوزراء، وليس بسبب أسماء معينة".