محافظ الإسماعيلية يوجه بتعقيم وتطهير عمارات المستقبل بعد ظهور حالات كورونا

وجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بشن حملة تطهير ضد انتشار فيروس كورونا داخل مدينة المستقبل بعد ظهور حالات كورونا، ووفاة إحدى الحالات، والتأكيد على تعقيم جميع المنطقة والعمارات التى ظهرت بها الحالات والأماكن المحيطة بها، وتطهير جميع المناطق التي تظهر بها حالات على مستوى المحافظة للوقاية من كورونا.

وأكد العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة ومحمود الصوري نائب رئيس المركز والمدينة، ومدحت عباس رئيس لجنة خدمات المستقبل، وعدد من العاملين بلجنة الخدمات فى تطهير العمارات التى ظهرت بها الحالات، وبالتعاون مع وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بمد الدعم من المواد الغذائية إلى الأربع حالات المشتبه فيها.

وأشار حمزة، إلى أن المنطقة المعزولة صحيا تم إمدادها بكافة أنواع الدعم الغذائي وتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى، مطالبا أهالى مدينة المستقبل بالالتزام بالمنازل طوال فترة الحظر حتى ينجو الجميع من وباء كورونا.