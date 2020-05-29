5877 طن ذرة حركة الوارد بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و 8 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة و بذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة .

و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1500 طن علف بنجر و 12420 طن فوسفات و 1500 طن كسب صويا و 310 طن رمل كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18890 طن حديد و 10615 طن خرده و 5877 طن ذرة و 5900 طن سكر و 9081 طن ابلاكاش و 16500 طن فول صويا و 500 طن زيت طعام .

‎بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 193 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب ) وخضروات ( بطاطس و خضار مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل و ثوم ) يتم تصديرها إلى كلا من المغرب و انجلترا و هولندا و امريكا و اسبانيا بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 43 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 953 حاوية مكافئة .

فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 58219 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119268 طنا كما غادر 950 شاحنة منها 320 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 16701 من البضائع العامة .