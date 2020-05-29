وكيل زراعة دمياط يتابع تطبيق التوصيات الفنية مع الإدارات

قام المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط بمتابعة أعمال المرور الميداني ومتابعة الزراعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث استمع لطلبات الزراع وتم توصيتهم بإتباع التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتواصل مع المزارعين وتوعيتهم بكافة المستجدات المتعلقة بأعمال الإنتاج الزراعي والوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها في الحال.

كما تابع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط أعمال المرور الميداني بنواحي مركز كفر سعد ومركز فارسكور وذلك للإطمئنان على حالة الزراعات وكذا التواصل مع المزارعين والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم.