"القوى العاملة": لا تسريح لعمال القطاع الخاص.. وتفتيش على الشركات

تتابع وزارة القوى العاملة، يومياً، تقارير عن أوضاع الشركات والمنشآت، للتأكد من عدم وجود أى قرارات بتسريح العمال بسبب التداعيات الاقتصادية التى تعانى منها بعض المنشآت بسبب فيروس كورونا لأن نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حرصت على الحفاظ على حقوق العامل وتحقيق الاستقرار فى الوحدات الإنتاجية ومراعاة مصالح أصحاب العمل.

"سعفان": غرف عمليات دائمة لمتابعة الأوضاع وتلقى الشكاوى و130 مليون جنيه تعويضات لعمال السياحة

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لـ«الوطن»، أن الوزارة أنشأت غرفة عمليات دائمة بالديوان العام وجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات منذ بداية ظهور أزمة كورونا لعمل متابعات لحظية والتفتيش على الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلاً عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، على مدى الـ 43 يوماً الماضية، فضلاً عن متابعة انتظام المنشآت فى صرف حقوق ومستحقات العمالة.

وأوضح الوزير أنه خاطب المسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة وطالبهم بضرورة العمل صفاً واحداً من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعاً استثنائياً، والتعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطى تلك الأزمة.

وأشار الوزير إلى أنه للتخفيف على العمال والمنشآت فى ظل الظروف الاقتصادية التى تأثرت بها بسبب فيروس كورونا فى العالم قام صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة بصرف 3 ملايين، و889 ألفاً و420 جنيهاً لـ3193 عاملاً بالمؤسسة الثقافية العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ووفقاً للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات. وأوضح أنه تم صرف هذه المبالغ للعاملين فوراً بعد أن أصدر توجيهاته لمديرى مديرية القوى العاملة بالقاهرة والقليوبية بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتى يتسنى لهؤلاء العاملين مواجهة متطلبات المعيشة قبل عيد الفطر، مشيراً إلى أن صندوق إعانات الطوارئ منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمّت بها حتى تتخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

وأضاف أن صندوق إعانات الطوارئ وافق على صرف 575 ألفاً و107 جنيهات لـ526 عاملاً بشركة فستيا للملابس الجاهزة، نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها ووفقاً للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأعلن «سعفان» أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حالياً باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين فى قطاع السياحة، والتى تصل إلى 130 مليوناً و986 ألفاً و529 جنيهاً، لنحو 119 ألفاً و901 عامل يعملون فى 880 منشأة متضررة من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأكد «سعفان» أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقاً لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.