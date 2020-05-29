الاتحاد الأوروبي: الكويت تبرعت بـ100 مليون دولار لمحاربة كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، أن دولة الكويت تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي للجهود الدولية، لتمويل الأبحاث الخاصة بإنتاج لقاح وتطوير وسائل مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

جاء ذلك وفق قائمة نشرها الاتحاد الأوروبي، اليوم، تضم الدول والمبالغ التي تعهدت بها في المؤتمر الدولي للاستجابة لمواجهة كورونا المستجد، عبر الإنترنت الذي عقد في 4 مايو الماضي واستضافته المفوضية الأوروبية.

وقالت المفوضية في بيان، إن المؤتمر الدولي للاستجابة للوباء جمع حتى الآن 9.8مليار يورو (10.8 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 2.3مليار يورو (2.5مليار دولار) عما كان متوقعًا.

وأشارت المفوضية، إلى أن "نتيجة المؤتمر تظهر رغبة وقدرة العالم على توحيد القوى وتجميع الموارد للتغلب على الوباء".

من جانبه، أكد سفير دولة الكويت في بلجيكا، ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي (الناتو) جاسم البديوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، اليوم، أهمية مشاركة الكويت في هذا الحدث العالمي.

وقال البديوي، إن مشاركة وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في المؤتمر ممثلًا لأمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح تتماشى مع "إطار التفاعل البناء الذي توليه دولة الكويت لتعاونها مع المجتمع الدولي وخاصة في مكافحة جائحة كورونا".

وأشار الدبلوماسي الكويتي، إلى أن دولة الكويت تبرعت في هذا المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في 4 مايو الماضي بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تبرعها السابق بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي.

وأكد السفير البديوي، أن دور دولة الكويت في هذا الإطار العالمي لن ينتهي، وأن التنسيق والتعاون الدوليين مع المجتمع الدولي سيستمر حتى يتم القضاء على هذا الوباء.

وأشار البديوي، إلى أن دولة الكويت ستواصل تبادل تجاربها مع الفيروس مع دول أخرى من أجل الاستفادة المتبادلة في مكافحته.

وذكر سفير دولة الكويت في بلجيكا، أن تبرع دولة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار لمحاربة انتشار الفيروس له ثلاثة أهداف، هي اكتشاف لقاح، وإيجاد علاج للفيروس، وزيادة تطوير القدرة التشخيصية.

وفي هذا السياق، شدد السفير البديوي، على أهمية الدبلوماسية في زيادة التضامن بين المجتمع الدولي وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة التي تواجه العالم.

وكان وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح قال في مداخلته بالمؤتمر الدولي للاستجابة لكورونا المستجد عبر الانترنت "أود أن أعلن تبرع دولة الكويت بـ40 مليون دولار، وذلك في اطار جهودها لدعم هذا المؤتمر والمساعي الدولية المستقبلية لوقف انتشار الفيروس".

واضاف الصباح، "انه بهذا المبلغ يكون إجمالي ما قدمته دولة الكويت من تبرعات لدعم الجهود الدولية في هذه المعركة 100 مليون دولار".

وشارك في تنظيم هذا الحدث الاتحاد الأوروبي وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية، والتي تتولى أيضًا رئاسة مجموعة العشرين والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وفي سياق متصل، سيشهد ماراثون التعهدات الذي بدأ في 4 مايو الماضي إطلاق حملة جديدة مع منظمة (جلوبال سيتيزن) تحت عنوان "هدف عالمي: الوحدة من أجل المستقبل" والتي ستتوج في قمة التعهد العالمي في 27 يونيو المقبل.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه إلى جانب (جلوبال سيتيزن)، فإنها ستكثف عملية جمع التمويل لتمكين العالم من التغلب على هذا الوباء وتجنب حدوث وباء آخر.