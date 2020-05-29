الكويت تسجل 9 حالات وفاة و1071 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل 9 حالات وفاة، و1071 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 194 حالة، واجمالي عدد المصابين إلى 25 ألفا و184 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أن من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 293 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، 234 حالة لمواطنين كويتيين، و147 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و142 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 191 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4011 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 286 ألفا و352 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.