بوجدانوف يبحث مع سفير فلسطين لدى موسكو التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، مع سفير فلسطين لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، اليوم، الوضع في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الطرفين تبادلا الآراء حول ملف "التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على الإطار القانوني الدولي المعروف" للتسوية في الشرق الأوسط، "بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية".

وذكرت الوزارة الروسية أن الطرفين تناولا أيضا "جوانب تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية الودية تقليديا، بما في ذلك قضايا التعاون في مكافحة عدوى كورونا".