توقعات بوصول وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 123 ألف حالة

توقعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" (CDC)، وصول حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الولايات المتحدة، إلى 123 ألف حالة بحلول 20 يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأصدرت المراكز الأمريكية، اليوم، تقييما للسيناريوهات المحتملة لزيادة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، يقام على توقعات منفصلة لأكثر من 12 معهدا وفريق علمي، يشير إلى أن عدد ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة سيرتفع بحلول 20 يونيو إلى 123 ألف شخص، مع إمكانية أن يتراوح من 115400 إلى 134800.

وقالت المراكز الأمريكية: "تشير التوقعات الوطنية العامة هذا الأسبوع إلى استمرار تراجع وتيرة ارتفاع الوفيات جراء (كوفيد 19)، إلا أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا المستجد سيتجاوز، على الأرجح، مستوى 115000 حالة بحلول 20 يونيو".

وتوقعت المراكز الأمريكية، في تقييمها السابق، أن يصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 110000 حالة بحلول 13 يونيو.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا المستجد في الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مستوى 100000 حالة.

وأشارت بيانات جامعة جونز هوبكينز للطب المعني بمتابعة تطورات الجائحة في البلاد إلى أنه تم حتى الآن تسجيل 1722419 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 101698 وفاة، بينما تقول بيانات موقع "Worldometers" للإحصائيات إنه تم رصد 1771631 إصابة بينها 103418 وفاة.

وسبق أن أطلقت السلطات الأمريكية عملية استئناف الأنشطة الاقتصادية في مجموعة من الولايات بينما تستعد أخرى للتخفيف من إجراءاتها الاحترازية.