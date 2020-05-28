يوميات كورونا في العالم.. وفيات الولايات المتحدة تتخطى 100 ألف

وصل عدد إصاباته على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية في ديسمبر الماضي، إلى5.780.357، فيما وصل إجمالي الوفيات 356.782، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.492.421، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم.

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تسجيل أكثر من مئة ألف وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوشي، توقع في وقت سابق، أن يتم توزيع لقاح مضاد لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الولايات المتحدة مع نهاية العام الحالي، مشددا على ضرورة توخي الحذر خلال إعادة فتح الاقتصاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقررت عمدة العاصمة واشنطن موريل باوسر إعادة فتح الاقتصاد في المدينة يوم الجمعة المقبل. أشارت السلطات الصحية في منطقة واشنطن الكبرى (العاصمة واشنطن وولايتا فيرجينيا وماريلاند)، إلى تسجيل 1715 حالة إصابة جديدة بالفيروس و109 وفيات.

وبلغ مجموع الإصابات في المنطقة 97078 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 4118 شخصا.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو، أمس الأربعاء، إن الولاية تواجه عجزا في الإيرادات يقدر بنحو 13.3 مليار دولار، وذلك إثر تداعيات وباء كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

عمدة موسكو: السماح لسكان موسكو بالتنزه لكن بالتناوب

وفي روسيا، أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة كورونا المستجد، أمس الأربعاء، تسجيل 8338 إصابة جديدة في روسيا، خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 370 ألف و680 حالة.

وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، أمس الأربعاء، أنه سيسمح لسكان موسكو بالتنزه، ضمن جدول وعلى شكل اختبار.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن سوبيانين قوله للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء عمل: "لعل أهم شيء بالنسبة للمواطنين في هذه الأشهر التي أمضاها الكثيرون منهم في المنازل بدون حتى التنزه، هو الحصول على فرصة لمغادرة المنزل، والتنزه على طول الشارع وفي الحدائق العامة".

ووقع سوبيانين مرسوما يقضي بتمديد نظام العزل الصحي العام والتنقل بالتصاريح الرقمية وغير ذلك من قيود في المدينة، حتى الـ14 من يونيو القادم.

من جانبه، بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، جهود مكافحة كورونا المستجد في العالم وخاصة في سوريا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن العمل جار على نقل مواطني روسيا، العالقين في الخارج بعد إغلاق الحدود، من المملكة العربية السعودية وأستراليا ونيوزيلندا.

وفي ألمانيا، أكدت المستشارة أنجيلا ميركل أهمية استمرار قواعد وقيود الحماية المشترك الذي كانت الحكومة الاتحادية والولايات قد أقرتها والتي تشمل الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافه لا تقل عن 1.5 متر، وارتداء الأقنعة الطبية في وسائل النقل العام وفي الأماكن التي يتعذر الالتزام فيها بمسافة المتر ونصف مثل المحال والمتاجر والأماكن المزدحمة.

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في النمسا إلى 15 ألفا و228 حالة

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حالات الشفاء من كورونا المستجد في البلاد إلى 15 ألفا و228 حالة من إجمالي عدد الإصابات والبالغ 16 ألفا و591 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، أمس الأربعاء إن عدد المتبقين فى المستشفيات يبلغ 116 مريضا منهم 32 حالة في وحدات العناية المركزة بينما بلغ عدد الوفيات 645 حالة .

وتبدأ غدا الجمعة المرحلة الرابعة من تخفيف قيود الإغلاق في النمسا، وأعلنت وزارة الصحة النمساوية، أمس الأربعاء، ترتيبات هذه المرحلة، والتي تشمل فتح الفنادق والمتاحف وحمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية والمنشأت السياحية.

سويسرا تبدأ مرحلة جديدة من تخفيف الاغلاق العام

وفي سويسرا، أعلنت رئيسة مجلس الحكم الاتحادي سيمونيتا سوماروجا، أمس الأربعاء، ان الـ30 من مايو الجاري سيكون بداية مرحلة جديدة من تخفيف إجراءات الاغلاق العام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت سوماروجا في مؤتمر صحفي من العاصمة برن ان هذا التخفيف سيسمح بإعادة افتتاح دور السينما والمسارح وحدائق الحيوانات ومصاعد التزلج والمخيمات والمسابح بحد اقصى 30 شخصا مع ضمان التباعد

وكانت سويسرا اعلنت ارتفاع حصيلة كورونا المستجد الى 30776 اصابة و1649 وفاة بعد تسجيل 15 إصابة وحالة وفاة واحدة.

إسبانيا: وفاة واحدة بكورونا خلال يوم

وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الصحة، أمس لأربعاء، عن تسجيل وفاة واحدة خلال اليوم الماضي لتصبح حصيلة الوفيات 27118.

إيطاليا: صندوق التعافي من تداعيات "كورونا" إشارة ممتازة من بروكسل

وفي إيطاليا، وصف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي خطة المفوضية الاوروبية الرامية لضخ 750 مليار يورو في صندوق التعافي من تداعيات جائحة كورونا المستجد بأنها إشارة ممتازة، موضحا أن 500 مليار يورو منها قروض و250 مليار يورو إعانات غير قابلة للسداد.و

عربيا، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الوفيات 175، كما تم تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الإصابات 5135.

وبحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تداعيات أزمة كورونا، وتأثيراتها الاقتصادية، وجهود الحكومة العراقية في مكافحة هذه الجائحة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" جميع العراقيين إلى اتباع التعليمات الصحية الرسمية لمواجهة الوباء.

وأعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف عن تسيير رحلة للخطوط الجوية من موسكو الى البلاد، وقال في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن سفارة جمهوريّة العراق لدى موسكو تُسيّر رحلة استثنائيّة على متنها 154 مُسافراً عراقيّاً كانوا عالقين في روسيا

ارتفاع إصابات كورونا المرتبطة بالمركز اللوجستي في كوريا الجنوبية إلى 63 حالة

آسيويا، بلغ عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، المرتبطة بالمركز اللوجستي في مدينة بوتشون في إقليم كيونج كي، بكوريا الجنوبية، 63 حالة، أمس الأربعاء، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت المراكز - في بيان لها أوردته وكالة أنباء ي"ونهاب" الكورية الجنوبية- ان من بين الحالات المؤكدة، تم الإبلاغ عن 30 حالة في مدينة إنتشون، غرب سول، بالإضافة إلى 15 حالة تم الإبلاغ عنها في سول و18 حالة في إقليم كيونج-كي الذي يحيط بالعاصمة.

مقاطعة أونتاريو الكندية تمدد حالة الطوارئ عشرة أيام لمواجهة تفشي كورونا

وفي كندا، أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو، أمس الأربعاء، تمديد جميع أوامر الطوارئ في البلاد لمدة عشرة أيام في إطار مواجهة تفشي كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه المقاطعة أقل من 300 حالة إصابة جديدة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت الصحة العامة في أونتاريو، أمس الأربعاء تسجيل 292 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بجانب 32 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في المقاطعة 26483 حالة، من ضمنهم 2115 حالة وفاة.