طارق سعدة مهنئا الإعلاميين بعيدهم: عليكم دور كبير في توعية المصريين

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، جموع الإعلاميين المصريين بعيدهم، وقال نقيب الإعلاميين "يجب علينا جميعا كإعلاميين مصريين وطنيين أن نقف إلى جوار دولتنا المصرية في كل المعارك التي تخوضها الدولة سواء ضد الإرهاب أو لمجابهة الجائحة العالمية كورونا المستجد".

وأضاف في بيان له منذ قليل، إن الإعلاميين عليهم دور في رفع درجات الوعي لدي المصريين "من خلال برامجنا في وسائلنا الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة ومن خلال حملات التوعية المستمرة التي تقدمها وسائلنا الإعلامية جميعها" بحسب تعبيره.

وتابع نقيب الإعلاميين قائلا: "يجب علينا جميعا كإعلاميين أن نبرز دور وجهود الدولة وما تقوم به في كافة المجالات وأن نلقي الضوء من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية للنقل الميداني والزيارات الحية للمشروعات التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات" بحسب وصفه.

واختتم نقيب الإعلاميين قائلا: "لهذه المناسبة أطالب جميع الزملاء الإعلاميين أن نؤدي دورنا جميعا بكامل المهنية الوطنية ونكون جميعا ساعدا من سواعد التنوير والبناء لدولتنا المصرية العظيمة وكل عام وكل إعلامي في مصر بكل خير".