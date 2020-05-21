الإعلاميين: تطهير دوري للمقر وإلزام المترددين بارتداء كمامات

ثمّن مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، دور مؤسسات المجتمع المدني تجاه الوطن في ظل الأزمة التي تواجهه للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكد نقيب الإعلاميين في بيان عنه اليوم، أنّ الحكومة وضعت عددا من الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وراهنت على وعي المواطن من خلال اتباعه لتلك الإجراءات، لكن الأمر أيضا لا يقتصر على وعي المواطن بل يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه، أكد محمد أبوركبة رئيس مجلس إدارة شركة الكنانة للتنمية الزراعية، أنّه "تلبية لدعوة رئيس الجمهورية لتضافر الجهود بين الدولة وبيننا كشركاء في حماية المواطنين من فيروس كورونا، بدأنا حملاتنا بمشاركة مجموعة شباب شركاء في المسؤولية، لتعقيم بعض القرى الأكثر فقرا والمناطق المتكدسة بالسكان، وفي دورنا تجاه مؤسسات الدولة بدأنا عمليات التعقيم بمؤسسة أخبار اليوم الصحفية ومؤسسة دار الهلال الصحفية ونقابة الزراعيين ونقابة الإعلاميين".

وأضاف محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، أنّ هناك دور فعال في مواجهة الوباء تقوم به الوسائل الإعلامية كافة المسموعة والمرئية لحظة بلحظة، من خلال التثقيف والتوعية للحد من خطر هذا الفيروس.

وقال خالد فتوح عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، إنّ النقابة ستوفر الماسكات وأدوات التعقيم بأسعار مخفضة للأعضاء بمقر النقابة عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، مضيفا أنّ النقابة ستستمر في التعقيم الدوري لمقرها حرصا منها على سلامة الجميع.

وشدد نقيب الإعلاميين، على الزملاء الأعضاء والمتقدمين لطلب العضوية وتصاريح مزاولة المهنة والمترددين على مقر النقابة، أن يلتزموا بارتداء الماسكات الواقية حال تواجدهم بمقر النقابة، انطلاقا من حرص مجلس النقابة على سلامة الجميع والتزاما بتفيذ تعليمات الدولة الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيرس كورونا المستجد.