توجيه تهمة القتل للشرطي الذي وضع قدمه على رقبة فلويد

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، إنه تم توجيه تهمة القتل للشرطي الذي وضع قدمه على رقبة المواطن الأمريكي جورج فلويد، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت السلطات الأمريكية، في وقت سابق، اليوم، أنه تم إلقاء القبض على شرطي مينيا بوليس، المتهم بقتل "جورج فلويد".

وقتل شخص، أمس الخميس، مع تواصل المظاهرات في شوارع عدة مدن رئيسية أمريكية احتجاجا على مقتل شخص من السود من جانب شرطي أمريكي أبيض يوم الاثنين الماضي.

ففي مدينة مينيا بوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، والتي شهدت حادث مقتل الشاب جورج فلويد (46 سنة)، قبل يومين، اندلعت موجة من المظاهرات الاحتجاجية الليلية للمرة الثانية على التوالي والتي شابتها أعمال سلب ونهب للمباني التي أضرمت فيها النيران بينما اشتبك المتظاهرون مع أفراد الشرطة الذين أطلقوا القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وفقا لمصادر الشرطة وشهود العيان.