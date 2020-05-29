"بكين": التدخل الخارجي في هونج كونج محكوم عليه بالفشل

أعلنت السلطات الصينية، أن التدخل الخارجي في هونج كونج محكوم عليه بالفشل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أكدت في وقت سابق اليوم، إن إقرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القرار المتعلق بتشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج شأن داخلي للصين، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وفي سياق آخر، بحث وزراء الخارجية الاوربيين، اليوم، في اجتماع عبر الدائرة التليفزيونية العلاقات الأوروبية مع الصين سياسيا واقتصاديا، وفقا ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان إن الاجتماع أكد طبيعة العلاقات المعقدة والمتعددة الأوجه بين الجانبين.كما تبادل الاجتماع الرؤى حول سبل تطوير العلاقات مع بكين سواء في مجالات التجارة والاستثمار بالإضافة إلى مناقشة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والسلم والأمن الدوليين وقضايا حقوق الانسان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"..

وأوضح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريحات صحفية: "الصين هي أحد اللاعبين العالميين الرئيسيين ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يواصل علاقاته مع الصين بناء على مصالحها وأهدافها".

وأضاف بوريل، "إذا نجحت هذه المشاركة ستساعد في تشكيل عالم أكثر استقرارا وازدهارا ولكن أيضا عالما يحترم الحقوق والحريات الأساسية"، مشيرا إلى أن المناقشات أبرزت الطبيعة المعقدة والمتعددة الأوجه للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والتي تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية