كندا وبريطانيا وأمريكا وأستراليا تصدر بيانا بشأن هونج كونج

نددت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، بفرض الصين قانونا أمنيا جديدا قالوا إنه سيهدد الحرية ويخرق الاتفاق الصيني البريطاني لعام 1984 بشأن الحكم الذاتي لهونج كونج، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الدول الأربع في بيان إن "هونج كونج ازدهرت كمعقل للحرية، وإن تشريع الأمن القومي الجديد سيقلل من حريات شعب هونج كونج، ومن خلال ذلك سيقوض بشكل كبير استقلالية هونج كونج والنظام الذي جعلها مزدهرة للغاية".

وصدق البرلمان الصيني، اليوم، على إعداد قوانين جديدة خاصة بالأمن القومي لمنطقة هونج كونج، على خلفية إعادة بروز التوتر حول المستعمرة البريطانية السابقة.

ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بأغلبية ساحقة على مسودة قرار، فيما سبق أن أشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورينج بوست" الصينية South China Morning Post، إلى أن العمل على إعداد التشريع سيستغرق نحو أسبوعين والقانون الجديد قد يدخل حيز التنفيذ في أغسطس.

وتصر بكين على أن التشريع الجديد هو شأن داخلي ولا يمس الحقوق والحريات التي يحظى بها سكان هونغ كونغ.