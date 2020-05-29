سامي مغاوري: جيلي كان مختلفا عن الحالي في أمور كثيرة

قال الفنان سامي مغاوري، إن عدم وجود وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الحديثة لجيله، له ميزة وعيب، "ممكن كنت اشتغل كتير جدا، ويجي أحد الكتاب الصحفيين مشكورا يكتب أجاد سامي مغاوري في دور كذا، ودي حاجة كانت بتسعدني، وكنت ممكن اشتري من المجلة 10 أو 15 نسخة وأوزعها على صحابي، عشان يشوفوا الجملة دي".

وتابع "مغاوري" خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، "النهاردة المسلسل لسة بيتعمل تلاقي الميديا، والناس بتتكلم وكل فنان اللجان الإلكترونية، بتتكلم عنه، ولما بقرا الحاجات دي دلوقتي بتبسط وبندهش، لأن الواحد لما يبقى في الحلقة التالتة، ويحصل تقييم لعمل أنه عمل مبدع ورائع، عرفت إزاي وأنا لسة في الحلقة التالتة، لكل زمن حلاوته ولكل زمن أدواته".

واستكمل: "لما بدأت اشتغل اشتغلت مع جيل مرعب من الفنانين والنجوم، اللي احنا لسة عايشين من خلال تربية إيديهم، كانت العشرة والتلاحم أكتر، لكن النهاردة مبعرفش مين هيبقى معايا في المسلسل، إلا لما أشوفه قدام الكاميرا، ممكن ياخد شوتات ويمشي، لكن زمان كنا بنعيش تجربة مع بعض من البداية".