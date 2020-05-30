سامي مغاوري: كل المنتجين التزموا بالإجراءات الوقائية في مواقع التصوير

قال الفنان سامي مغاوري، إنه يستغل فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا، في الجلوس بالمنزل، لافتا إلى أنه يخرج للضرورة فقط "مفيش حد في البيت بينزل إلا للضرورة القصوى، أو لبعض الحاجات الخاصة بالنقابة أو مصالح الأعضاء فقط".

وأضاف "مغاوري" خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أنه التزم بالإجراءات الوقائية خلال تصويره المسلسلات في رمضان، حيث اهتم بالنظافة الشخصية، موضحا أن النقابة وضعت اشتراطات على كل المنتجين "هما مكنوش محتاجين حد يقولهم، الناس فعلا كانت شغالة وبتعقم المواقع والحمامات وأي مكان هيتعامل معاه الممثلين، والبعد في المسافات طبعا عدا التمثيل الدرامي كان غصب عننا".

وأوضح أنه شارك في مسلسل "اللعبة"، وتم تصويره بشكل كامل العام الماضي قبل ظهور فيروس كورونا، كما أنه كان ضيف شرف في مسلسلي "ونسني"، و"عمر ودياب".