ارتفاع أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ763جنيها

شهدت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا عن أسعار بداية التعاملات الصباحية، بعد أن لحق بها تذبذب خلال الفترة الماضية، باعتباره الملاذ الآمن الوحيد من انهيار الاقتصاد العالمي وتأثره بجائحة فيروس كورونا المستجد الأمر الذي انعكس على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حيث ارتفع سعر أعيرة الذهب مقارنة بنفس معاملات صباح اليوم، وسجل عيار 21 سعر 763 جنيهًا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم، والتي سجلت ارتفاعا بمقدار 6 جنيهات.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في نهاية التعاملات ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 870 و872 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 761 و763 جنيها، فيما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 652 إلى 654 جنيها، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و104 جنيهات.