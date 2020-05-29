حملات على شواطئ وكورنيش مطروح لمنع تجمعات المواطنين

أعلن، اليوم، اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح، عن الدفع بحملة مكبرة من مجلس المدينة، بالاشتراك مع شرطة المرافق، للتأكد من خلو الشواطئ والكورنيش والألسنة من المواطنين، ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد وجه بالدفع بحملات مكبرة على الشواطئ، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ ومنع التجمعات على كورنيش المدينة.

وقال "المعداوي" إن الحملة تتحدث مع المواطنين وتحثهم على عدم التواجد على الكورنيش والشواطئ، من أجل عبور هذه الأزمة التي تمر بها البلاد والقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن محافظ مطروح أصدر توجيهاته بدفع دوريات وحملات للتأكد من خلو الكورنيش من المواطنين ومتابعة الغلق الشامل للشواطئ، ولفت أنه سيتم تطبيق سلطة القانون لمنع التجمعات بكل حزم وقوة طبقًا لقرارات الدولة بإخلاء وغلق الشواطئ من أي تجمعات وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة "كوفيد 19".