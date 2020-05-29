جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على راع لبناني

أطلق جنود إسرائيليون طلقات تحذيرية، اليوم، على راع لبناني بعدما اقترب من الحدود من الجهة اللبنانية عند منطقة مزارع شبعا المحتلة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إن "حزب الله" اللبناني "يستخدم بشكل متزايد الرعاة لجمع المعلومات الاستخبارية عن عمليات الجيش في المنطقة"، بينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وتكررت حوادث مشابهة عند الحدود في الأسابيع الأخيرة، حيث اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي في 19 مايو الجاري، شخصين، قال الناطق باسم الجيش إنهما كانا يبحثان عن عمل.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرئيلي النار في 17 مايو، على راع سوري داخل الأراضي اللبنانية، قرب منطقة مزارع شبعا، وثم اقتاده جريحا إلى إحدى مستشفياته للعلاج، فيما اعتقل 5 سودانيين اجتازوا الحدود اللبنانية تجاه إسرائيل بحثا عن عمل في 3 مايو قبل أن يطلق سراحهم بوقت لاحق.