سامي مغاوري يكشف سبب تسمية الزعيم عادل إمام له بـ الجوكر"

كشف الفنان سامي مغاوري سبب تسمية الزعيم عادل إمام له بـ"الجوكر"، قائلا إن ثاني عمل في حياته كان "حب في الزنزانة" وأخرجه محمد فاضل، موضحا أنه شاهد للمرة الأولى عادل إمام، ليس في الفيلم خلال التصوير، ولكن بعد انتهاء التصوير، حيث كان يحضر مسرحية "ريا وسكينة"، وفي الاستراحة بين الفصلين خرج لشرب مشروب فوجد شخص ينادي عليه "لقيت نفسي في وش عادل إمام، طبعا فرحت جدا وقامتي ارتفعت لعنان السماء".

وأضاف "مغاوري" خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أنه شارك في العديد من الأعمال مع عادل إمام وعند مشاركته في "العراف" أطلق عليه اسم "الجوكر"، موضحا أن سبب تسميته له بهذا الاسم كما أخبره لأنه يشارك في العديد من الأعمال "قالي أنت بتترشح في أعمال أو بنشوفك في أدوار وبنندهش في الأول إزاي أنت هتعمل الدور ده مش دورك، فبتعمل الدور زي ما إحنا متوقعين ويمكن أحسن شوية".

وأوضح أنه شارك في 104 مسرحيات، وأن المسرح الأقرب لقلبه، "استغليت فترة الحظر وجمعت كل ما كُتب عني خلال السنين اللي فاتت، وعملت لكل مسرحية فايل لوحدها، وبصدد تجهيز كتاب على نهاية الصيف، ومش هيبقى روائي أو قصصي ولكن هيبقى أقرب من التسجيلي، هيبقى ذكريات من كُتاب والنقاد العظماء الكبار اللي كتبوا عن المسرحيات".