سامي مغاوري: "اللعبة" لا يحمل أي إسقاطات.. وكل مشاهد يراه بزاويته

قال الفنان سامي مغاوري، إن مشاركته في مسلسل "اللعبة" والذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، تلمس من خلاله الغيره الفنية من الشباب بعضهم البعض على العمل الفني وسعيهم إلى إنجاحه، وهو نوع جديد من الدراما لم تكن متاحة فيما قبل: "مكنش على أيامنا الحاجات دي، والفكرة شدتني".

وأضاف "مغاوري" خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاعه على فضائية "MBC مصر"، أن المسلسل جاء بشكل كوميدي خفيف لا يحمل أي إسقطات وبحسب رؤية المشاهد لها: "دي أحد الجماليات الخفية في العمل"، موضحًا أن المشاهد هو من يختار الزاوية التي يرى منها مثل تلك الأعمال بحسب رؤيته الشخصية.

وأكد أن تطور التكنولوجيا وخصوصًا في الهواتف الذكية جاء كفكرة لمسلسل "ونسني"، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي.