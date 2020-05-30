أستاذ جراحة مسالك: أصحاب عمليات التصحيح الجنسي لا ينجبون أطفالا

قال الدكتور محمد عبدالرسول، أستاذ جراحة المسالك بالقصر العيني، إن العمليات المتعلقه بالتصحيح الجنسي تتم عادة لنوعين فقط من البشر، الأول هو الذي يعاني من مشاكل في الأعضاء الجنسية الداخلية أو الخارجية، أو من يعاني من وجود مشكلة أو خلل في هرمونات الجسم.

وأضاف "عبدالرسول" خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "الجمعة في مصر" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاعه على فضائية "MBC مصر"، أن المشكلة في الهرمونات من شأنها تغيير شكل الجسد من الداخل أو الخارج مع زيادة إفراز هرمون الذكوره في الأنثي أو العكس، ما يؤثر على الشكل الخارجي، موضحًا أن الهرمونات هي السبب الأساسي في تغيير الشكل الخارجي

وأكد أن عمليات التصحيح الجنسي يتم فيها استئصال الخصية بالنسبة للرجال، أو المبيض للسيدات، وأصحاب كل من النوعين لا ينجحون في إنجاب الأطفال.