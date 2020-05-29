قبل مصر.. دول توجهت لعلاج مصابي كورونا في المنازل

"علاج مصابي فيروس كورونا في منازلهم"، خطوة لجأ إليها العديد من الدول بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات، أو كأحد استرتيجيات الدولة في التعامل مع الأزمة لتقيل الاختلاط مع المريض والتعامل معه بشكل أسرع، واليوم، وفرت مصر الأدوية للحالات المصابة التي ستخضع للعلاج المنزلي والحرص على توصيلها للمنازل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية له، أن تلك التجربة تأتي لتجنب انتقال المصاب أو المخالطين له إلى المستشفى لأخذ الأدوية.

قبل مصر أعلنت عدة دول علاج مصابي فيروس كورونا من المنازل بهدف من تخفيف الضغط على المستشفيات، ففي إبريل الماضي قامت المستشفيات في إيطاليا بإخراج المرضى الذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية بالفيروس للتعافي في المنزل، ويتم إرسال أولئك الذين لا يستطيعون العزل في المنزل إلى دور الرعاية أو الفنادق، وحذر الأطباء من أن ذلك قد يؤدي إلى تفشي المرض، وذلك وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وسارت على نفس النهج إسبانيا، بعد زيادة المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات، سمحت لبعض الماصبين في حالتهم الأولى بالإقامة في منازلهم، وتلقي الإرشادات الطبية عبر الهاتف والعقاقير الطبية تصلهم قبل أن تنتهي الجرعة السابقة، وتوفير أجهزة التنفس الصناعي صغيرة الحجم إذ لزم الأمر.