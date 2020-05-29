"إشارة عاجلة".. تخصيص 90% من أسرة مستشفيات المنوفية لعزل مصابي كورونا

وجهت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جميع مستشفياتها في المراكز والمدن، بتخصيص جميع أسرّة المستشفى إلى أسرّة عزل للحالات الإيجابية والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما عدا 10% من أسرّة في كل مستشفى تخصص لحالات الطوارئ.

وأوضحت إشارة عاجلة من مديرية الصحة بالمنوفية، إلى المستشفيات "نظرًا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والازدياد فى عدد الحالات، فقد تم تخصيص جميع أسرّة المستشفى إلى أسرّة عزل للحالات الإيجابية والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما عدا 10% من أسرة المستشفى تخصص إلى أسرة الطوارئ" .

وتشهد محافظة المنوفية انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا المستجد، فيما استمرت عمليات التعقيم والتطهير بالقرى التي تظهر بها إصابات، إضافة إلى المديريات والإدارات الحكومية، ومتابعة تطبيق المصانع والشركات الخاصة للإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الفيروس، فيما فرض محافظ المنوفية الحظر الجزئي علي الكثير من القرى بعد تفشي الفيروس.