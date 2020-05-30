استشاري أمراض صدرية: فقدان حاستي الشم والتذوق لا يعني الإصابة بكورونا

قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، إن فقدان حاستي الشم والتذوق، إحدى الأعراض التي يبحث عنها الأطباء أثناء فحصهم للمرضى، بينما تظل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف، أبرز علامات المرض: "مش معني أنه فقد الشم والتذوق، لا تكون للأبد، ومش أي حد يفقد حاستي الشم أو التذوق يبقي جاله كورونا".

وأضاف "المغازي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن على كل المواطنين الاهتمام بغسيل الأيدي باستمرار، وغسيل الفواكهة والخضروات جيدا، والاهتمام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة، للحيلولة دون انتشاره.

وأوضح أن فيروس كورونا، ينجح دائما في تحور نفسه بشكل مستمر بين دول العالم المختلفة، وهناك الكثير من البروتوكولات الطبية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في البداية، وقامت بتغيرها حاليا بسبب تحوره.

وأكد أنه يجب الاستمرار في الحذر وعدم الدخول في دائرة الهلع بين المواطنين أو الفزع، وذلك لأنه من المهم بأن تكون الحالة النفسية جيدة، لمواجه ذلك الفيروس.