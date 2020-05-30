الجيش السوداني: كل الخيارات مفتوحة إذا استمرت تعديات إثيوبيا

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن، اليوم، هدوء حذر على الحدود الإثيوبية.

وقال الحسن لقناة "العربية" الإخبارية، إن "كل الخيارات مفتوحة إذا استمرت التعديات الإثيوبية".

وأضاف الحسن: "أرسلنا تعزيزات لحدود إثيوبيا لمنع أي انتهاكات".

وأوضح الحسن أن "تدخل القوات الإثيوبية في الاعتداءات الأخيرة كان واضحاً".

وأكد المتحدث العسكري السوداني، أن "هناك مماطلة إثيوبية في ترسيم الحدود ومتمسكون بالحل السلمي".

وشدد الحسن، على أن هناك "إنشاءات إثيوبية داخل حدود السودان واعتداءات مستمرة".

وكان الجيش السوداني، اتهم أمس الخميس القوات الحكومية الإثيوبية بمساندة ميليشيات محلية إثيوبية في هجمات عبر الحدود على مواقع سودانية.

وأعلن الحسن، في بيان، أن "ميليشيات إثيوبية مسنودة بالجيش الإثيوبي واصلت تعديها على الأراضي والموارد السودانية".

وشهدت الحدود السودانية الإثيوبية شهدت، أمس الخميس، بولاية القضارف، توتراً جديداً بعد تسلل ميليشيات إثيوبية للحدود واعتدائها على المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان.

كما اشتبكت مع قوة عسكرية سودانية في معسكر بركة نورين، بحسب وكالة الأنباء السودانية، ما أدى إلى مقتل نقيب في الجيش السوداني وطفلة، إلى جانب جرح عدد من العسكريين والمدنيين.