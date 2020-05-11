البرهان يدعو الجيش السوداني للتصدي للأحداث القبلية المؤسفة بالبلاد

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، أنه يتابع بقلق بالغ الأحداث القبلية المؤسفة التي وقعت في عدة مناطق في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال البرهان في بيان موجه للسودانيين: "يتابع مجلسا السيادة والوزراء وأجهزة الدولة التنفيذية والأمنية بقلق شديد الأحداث القبلية المؤسفة التي وقعت في مناطق متفرقة من وطننا الحبيب الغالي كانت في محصلتها إزهاق لأرواح سودانية عزيزة وإتلاف لإموال وممتلكات سودانية غالية".

وأكد البرهان، أن "المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد تتطلب من الجميع التحلي بروح الوطنية الصادقة، روح ثورة ديسمبر المجيدة التي جمعت كل أبناء الشعب السوداني على قلب رجل واحد".

وتابع البرهان قائلا: "نريد أن تكون هذه الروح، روح البناء وروح الإخاء استشعاراً للخطر الذي يحدق ببلادنا والذي يتطلب التكاتف والترابط وليس الاحتراب أو الاصطفاف القبلي والجهوي الذي بلا شك سيعيق مهام الفترة الانتقالية ويخالف مبادىء وشعارات الثورة المجيدة".

ودعا البرهان، السودانيين إلى تفويت الفرصة على "دعاة الفتنة الذين يسعون إلى هدم قيم المجتمع السوداني السمحة والنبيلة والوقوف إلى جانب صوت الثورة الرامي إلى بناء الوطن، وطن خال من العنصرية والجهوية، وطن يسع الجميع".وطلب البرهان، من القوات النظامية "جميعا بالتصدي لكل من يريد أن يعبث بأمن المواطن والمحافظة عليه بما كفل لها القانون من صلاحيات".