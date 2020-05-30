"الصحة" تعلن 6 إرشادات للدعم النفسي خلال التواجد بالمنزل

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، عددًا من الإرشادات للتغلب على على الشعور بالقلق من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال فترة التواجد في المنزل، وفقا لما قدمته وزارة الصحة والسكان استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات الصحة والسكان للتغلب على الشعور بالقلق من فيروس كورونا المستجد خلال فترة التواجد بالمنزل

ـ ممارسة التمارين الرياضية.

ـ ممارسة تمارين التنفس والتأمل البسيطة لأنها تساعد على الهدوء النفسي.

ـ اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ـ الحصول على قسط جيد من النوم.

ـ التقارب الأسري، وممارسة أنشطة مشتركة مع كل أفراد الأسرة.

ـ التواصل مع الأصدقاء ودائرة المعارف عبر الهاتف المحمول، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

خطوط الدعم النفسي التابعة لوزارة الصحة والسكان

وكانت وزارة الصحة والسكان خصصت خطين ساخنين للأمانة العامة للصحة النفسية (8880700- 080)، و(0220816831) لتقديم الدعم النفسي للمواطنين المتواجدين بالمنازل خلال هذه الفترة.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها عدد من الوزارت لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدـ 19.