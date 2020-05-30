  نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يشيد بدور برنامج الغذاء العالمي

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بالدور الكبير الذي يقوم به البرنامج في مساعدة السودان.

والتقى حميدتي، في الخرطوم اليوم، مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، بحضور مدير البرنامج بالسودان حميد نورو.

وبحث اللقاء آفاق التعاون بين السودان، وبرنامج الغذاء العالمي، فيما يتصل بالتصدي لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" والآثار المترتبة عليها، فضلا عن التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية خلال المرحلة الحالية وفي المستقبل.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، إن لقاءه مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة كان مثمرا وناجحا، وبحث سبل التعاون مع السودان لتقديم مساعدات للتصدي لجائحة كورونا المستجد بجانب تقديم مساعدات تنموية واقتصادية في المستقبل.

ووقعت الحكومة السودانية، اليوم، مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي حول برنامج السودان لدعم الأسر.