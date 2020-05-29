الصحفيين: 3 حالات جديدة اشتباه في الإصابة بكورونا منهم 2 عزل منزلي

أعلنت نقابة الصحفيين، 3 حالات جديدة اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، بخلاف الحالات العشرة المؤكدة التي أعلنها ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اليوم.

وأوضحت النقابة في بيانها، أن هناك 3 حالات مشتبه بها في انتظار نتيجة التحاليل، واحدة منهم بالمستشفى، وحالتان بالعزل المنزلي، موضحة أن الحالة لأولى مشتبه بها لزميل محتجز بأحد المستشفيات بالقاهرة، تحت العلاج والملاحظة، لحين ظهور نتيجة المسحة التي أخذت منه، كما أن هناك حالتي اشتباه بالإصابة، تم أخذ مسحات منهما، وفي انتظار النتائج يخضعان للعزل المنزلي.

ولفتت النقابة، إلى أنه انتقل إلى رحمة الله، زميل كان مشتبه في إصابته أثناء وجوده بأحد المستشفيات، قبل أن تظهر نتيجة المسحة التي أخذت منه، "وهو الزميل فتحي الصراوي نائب رئيس تحرير الجمهورية".

وأشارت النقابة، إلى انه بخصوص الحالات العشرة المؤكدة تعافت منها تماما 4 حالات، ويخضع منها للعلاج 4 حالات، منهم 3 بالمستشفيات، وحالة مستقرة تخضع للعلاج في المنزل، وحالتا وفاة، بإلاضافة لحالة وفاة واحدة كان مشتبها بها، وتوفى الزميل قبل ظهور نتيجة المسحة".

وناشد النقيب كل الزملاء، باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات التي توصي بها وزارة الصحة، لكي يتجنبوا وأسرهم مخاطر الإصابة بالفيروس، مؤكدا على ضرورة سرعة اتصالهم بالنقابة، في حالة شكواهم وأسرهم من أي أعراض تثير الاشتباه في إصابتهم بالفيروس، لضمان التصرف تجاهها، ومعالجتها في الوقت الملائم.