منى الشاذلي تشيد بأداء تيام مصطفى قمر في خيانة عهد مكنتش أعرف انك ابنه

أبدت الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامجها "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، إعجابها بأداء الممثل تيام مصطفى قمر، خلال مشاركته في مسلسل "خيانة عهد"، قائلة: "أحيانا لما تعرف أن حد ابن فنان، مبدأيا كدة بيبقى فيه حاجز، لحد ما يثبت أمارة وياخد مجهود، أنا مكنتش أعرف كدة، عشان كدة مكنش قدامي أي حاجز، واتفرجت عليك وانبسطت جدا، وحسيت انك اختيار in في التمثيل، ولما عرفت انك ابن مصطفى قمر، الموضوع على قلبي مفيهوش مشاكل".

وتحدث تيام عن دوره في المسلسل قائلا: "الدور كان صعب أوي، وقعدنا مع أحمد عادل المؤلف، وسامح عبدالعزيز المخرج لنتحدث عن الدور، وقالوا إن احنا عاوزين دور لولد انطوائي شوية، لكن بردو ميكونش نفس الأدوار اللي بنشوفها قبل كدة، ويكون مختلف".

من جانبه قال الفنان مصطفى درويش، إنه أحب أدواره في مسلسلي "خيانة عهد" و"بـ100 وش"، "في دور عزت طلعت بدور مؤدب، ووحيد أمه اللي بتخاف عليه، وبيسمع كلامها وبيحب مراته مهما بتعمل فيه، الدور دة تعبني عكس دور كابتن فتحي في المسلسل التاني، أنا اللي اخترت شكل الشخصيتين".

وتحدث الفنان شريف حافظ عن حياته قبل التحاقه بالتمثيل، قائلا: "أنا أساسا خريج شرطة، وبعد ما اتخرجت روحت اشتغلت في الوادي الجديد، قعدت سنة وبعد كدة روحت على شمال سيناء قعدت 4 سنين، وفي الوقت دة اكتشفت أهمية الفن، الإرهاب لو عاوزين نحاربه صح هيكون بالفن مع الجانب الأمني".

وتابع: "قبل لما التحق بالشرطة قدمت في معهد السينما بس مكنش ليا حظ، بابا قالي متزعلش وقدم في الشرطة، وبعد كدة قدمت استقالتي، روحت للحاجة اللي قلبي كان مايل ليها من الأول".

مسلسل خيانة عهد، من إخراج سامح عبدالعزيز ومن بطولة يسرا وعبير صبري وبيومي فؤاد وحلا شيحا وجومانا مراد، وتيام قمر، وخالد سرحان وهنادي مهنا وخالد أنور.