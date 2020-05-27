فرحان بابنه.. مصطفى قمر: أداء رائع يا تيمو وموهبة عظيمة

منذ عرض مسلسل خيانة عهد، على قنوات الحياة، في شهر رمضان، حرص الفنان مصطفى قمر، على الإشارة من وقت لآخر للمسلسل، فرحًا بنجله الشاب تيام قمر، أحد المشاركين في "خيانة عهد".

وجسّد تيام قمر، في أحداث مسلسل خيانة عهد، دور نجل الفنانة عبير صبري، وخالد سرحان، ومروره بعدة مراحل نفسية صعبة، بسبب تصرفات والديه.

مسلسل خيانة عهد، بطولة يسرا، بيومي فؤاد، حلا شيحة، جومانة مراد، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ونشر الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه على موقع انستجرام، صورة تجمع الفنانة يسرا بنجله تيام قمر، خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل خيانة عهد.

وكتب "قمر"، معلقًا على الصورة، "جميل جدًا يا تيام إن دعواتنا ليك بالنجاح تتحقق باهتمام أساتذة فنانين كبار وعظماء، قد ايه أنتِ جميلة يا يسرا ومبروك يا تيمو ليك ولأسرة المسلسل كلهم، أحسنتم جميعًا وماشاء الله ياتيمو موهبة عظيمة وأداء رائع".

وسبق وأن شارك الشاب تيام قمر، الفنانة يسرا، بعدد من المشاهد خلال مسلسل لدينا أقوال أخرى، والتي يقول عنها أنها أعطته الفرصة الأكبر في بداية حياته الفنية.