مصرع عاملين صرف صحي أثناء تسليك بالوعة بقليوب

لقى عاملين بالصرف الصحي مصرعهما، أثناء تسليكهما بالوعة صرف صحي بمنطقة قلما التابعة لمدينة قليوب، على الفور انتقل قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحادث، لاستخراج جثث المتوفيين، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالي، بمصرع عاملين بالصرف الصحي، أثناء ممارسة عملهم، وتسليك بالوعة صرف صحي بمنطقة قلما التابعة لمدينة قليوب.

علي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية لمكان الواقعة، وتبين وفاه العاملين، وتكثف أجهزة الحماية المدنية من جهودها لاستخراج جثث المتوفيين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.