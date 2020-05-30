ماذا قال حسن حسني في آخر ظهور له قبل وفاته؟

توفي الفنان الكبير حسن حسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، عن عمر يناهز 88 عاما.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل، وقت تكريمه من مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الرابعة، التي أقيمت في ديسمبر من العام الماضي، وحضر حفل التكريم، كوكبة من النجوم، أبرزهم محمد هنيدي ومحمد سعد وصلاح عبدالله وسليمان عيد، وإيهاب فهمي والمخرج أحمد شفيق وغيرهم.

وأعرب حسني عن سعادته بهذا التكريم، الذي وصفه بالعبقري، مؤكدا أن باقي النقابات ستتخذ حذو نقابة المهن التمثيلية في تكريم أعضائها، لافتا إلى أنه حقق كل شيء من خلال مهنة التمثيل، وأهمها نعمة حب الناس التي لا تُقدر بملايين، بحسب قوله.