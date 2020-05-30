السعودية: فتح تدريجي للمسجد النبوي بدءا من غدا

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، عن الفتح التدريجي للمسجد النبوي بدءاً من يوم الأحد المقبل.

وقالت الرئاسة إنه بناءً على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اعتمد الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبد الرحمن السديس خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية، بدءاً من يوم الأحد 8 شوال الحالي، وفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وذكرت إمارة منطقة المدينة المنورة أن "دخول المصلين للمسجد النبوي اعتباراً من صلاة فجر الأحد"، وسيتم "تفويجهم بما لا يزيد عن 40% من الطاقة الاستيعابية".

وبيّنت الإمارة، أن الإجراءات الاحترازية شملت "رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً، وتكون الصلاة على الرخام، وتعليق سفر الإفطار في المسجد والساحات الخارجية".

وأشارت الرئاسة، إلى أن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي وقف ميدانياً على الاستعدادات والخطط المعدة لعودة المصلين.

وشهد الحرمان الشريفان خلال الفترة الماضية تعليق حضور المصلين لأداء الصلوات، بهدف رفع مستوى الاحترازات، لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وتحقيقاً للمصلحة العامة.