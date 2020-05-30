"قدم الفن من أجل الفن".. ماذا قال حسن حسني عن نجوم جيل الستينات؟

عن عمر يناهز 88 عاما، توفي الفنان الكبير حسن حسني، قبل ساعات، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة فجر اليوم السبت.

الفنان الراحل في حوار سابق له بجريدة الجمهورية، اعتبر مسرح فترة الستينات واجهة مشرفة للمسرح المصري وفترة انتعاشة كبيرة له.

خلال تصوير دوره في مسرحية"ولاد ريا وسكينة"، حيث أدى شخصية"الباشا" المكلف بتشكيل وزارة، صرح لجريدة الجمهورية، حسبما جاء في موقع أرشيف الصحافة المصرية بالحوار المنشور بتاريخ 14 سبتمبر 1990 ، أكد أن الجمهور في فترة الستينات أقبل على المسرح بشكل كبير وانعكس ذلك على ارتفاع أجور الفنانين في تلك الفترة التي كانت انتعاشة كبيرة.

الراحل حسن حسني أكد أن المسرح في تلك الفترة أقبل عليه كبار نجوم السينما وخاصة نجوم الشباك: "مسرح الستينات كان وجهة مشرفة للمسرح المصري، الناس القديمة تعبت وعملت وقدمت فن من أجل الفن ولم يأخذوا فرصة مثلنا..لم يكن أمامهم غير المسرح كانوا أصدق منا"، حسب قوله.