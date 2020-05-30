محمد سعد الدين: صناعات الغاز الطبيعي تحقيق لمصر 10 أضعاف بيعه خاماً

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن مصر تسعى حالياً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اكتشافات الغاز الطبيعي من خلال خطة استراتيجية لتصنيعه إلى منتجات وسيطة ونهائية تلبس احتياجات السوق المحلية من مدخلات إنتاج تدخل في أغلب الصناعات.

وأشاد "سعد الدين"، بخطة وزارة البترول التي تدعمها القيادة السياسية قبل عدة سنوات والتي بدأت بزيادة الاستكشافات الجديدة للغاز وتحقق ذلك فعليا من اكتشافات كبيرة وضعت مصر على طريق الإكتفاء الذاتى والتصدير منذ عام ونصف تقريبا، وزيادة الإنتاج اليوم لنحو 7.2 مليار قدم يوميا، مرورا بوضع خطة استراتيجية لصناعة البتروكيماويات لتصنيع هذا الغاز لتحقيق قيمه مضافة عِوضا عن تصديره خام.

وأكد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، بأن مصر تسعى من خلال صناعات البتروكيماويات إلى تحقيق قيمة مضافة على الغاز الطبيعي بتوفير مدخلات إنتاج محلية للعديد من الصناعات مثل (البلاستيك والدهانات والسيارات والحديدي والصلب والأسمدة بكل أصنافها) سعيا لتحقيق أقصى استفادة منه تتجاوز 10 أضعاف بيعه خاماً.

واستعرض مفهوم القيمة المضافة من خلال مثال بيع القطن المصري خام أو محلوج أومغزول أو منسوج أو خيوط أو قماش أو ملابس جاهزة، أي أن كل مرحلة تزيد من القيمة المضافة، وهو ما يتم حاليا مع الغاز الطبيعي المتوفر بكميات اقتصادية من خلال تصنيعه وتحويله إلى بتروكيماويات.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن نهاية الأسبوع الماضي، الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة مابين عامي 2020-2035 وجارى مراجعتها نهائياً تمهيداً لاعتمادها خلال الفترة المقبلة.

وتدرس الحكومة حاليا إقامة 11 مشروعاً جديدا لانتاج البتروكيماويات بإجمالى تكلفة استثمارية يقدر بـ19 مليار دولار منها مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة تفعيلا لرؤية الدولة لتنمية المنطقتين.