تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات واستراتيجية جديدة لتطويرها

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها، خلال الفترة ما بين عامي 2020-2035، وأنه جارٍ حاليًا مراجعتها نهائيا تمهيدا لاعتمادها وسريان تنفيذها، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الملا أن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى دعم الصناعات البتروكيماوية وجعلها أكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمي في السنوات المقبلة، مضيفا أن الاستراتيجية تسعى إلى الاستمرار في زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات في مصر والمنتجات التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية، التي تعد مدخلات إنتاج رئيسية للعديد من الصناعات، وتقليل ما يجرى استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير، الأمر الذي يسهم في تحسين الميزان التجاري للدولة، وتوفير موارد جديدة بالنقد الأجنبي.

وأوضح أن الوزارة لديها برنامج طموح للتوسع في الصناعات البتروكيماوية مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية، وأنه جارٍ حاليا تنفيذ ودراسة 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات بإجمالي تكلفة استثمارية يقدر بـ 19 مليار دولار منها مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة تفعيلا لرؤية الدولة لتنمية المنطقتين، وكذلك مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وزيادة الطاقة الإنتاجية بعدد من مشروعات انتاج البتروكيماويات القائمة.

وأشار إلى أن المواقع المخصصة لإقامة المشروعات الجديدة جرى اختيارها بناء على دراسات دقيقة بما يراعي الاستفادة من كل المقومات المتاحة والقرب من مصادر التغذية والمشروعات والتسهيلات اللوجيستية التي جرى إقامتها في كل المحافظات؛ لتيسير حركة الشحن والتداول والتصدير للمنتجات بما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتعظيم اقتصاديات المشروعات، ودعما لتحقيق هدفها النهائي بزيادة القيمة المضافة.

وذكر التقرير الذي تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، من الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حول موقف المشروعات التي يجرى تنفيذها بهدف زيادة الإنتاج المحلي من البتروكيماويات وتعزيز القيمة المضافة، موضحا أنها تسير بخطى جيدة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتنفيذ بعد عرضها على اللجنة العليا للمشروعات برئاسة السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات يأتي في مقدمتها مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس باستثمارات 7.5 مليار دولار وبطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و650 ألف طن منتجات بترولية، حيث جرى إبرام اتفاق مبادئ رئيسية لتنفيذ المشروع مع شركة بكتل الأمريكية وإجراء دراسة جدوى تفصيلية بمعرفة شركة وود العالمية، والاتفاق على التمويل مع مؤسسات التمويل الأمريكية US DFC ، US EXIM BANK.

وفيما يتعلق بمجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة البالغ استثماراته 8.5 مليار دولار لإنتاج مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و850 ألف طن منتجات بترولية فقد جرى إبرام اتفاق مبادئ رئيسية مع الشركاء من تحالف شركتي بي إس دبليو وشيرد الإنجليزيتين، والبدء في الدراسات التفصيلية للمشروع الذي جرى استلام قطعة الأرض المخصصة، لإقامته في العلمين وجارٍ الإعداد لطرح مناقصة المقاول العام للمشروع من خلال شركة إنبي، مشيرا الي بحث عرض من تحالف شركات انجليزية وصينية للاستثمار في اقامة مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة علي منتجات مجمع العلمين .

وفيما يتعلق بمشروع إنتاج البيوتاديين أو المطاط الصناعي بمجمع إيثيدكو في الإسكندرية، ذكر التقرير أنه جرى توقيع عقد المقاول العام مع تحالف بتروجيت المصرية وسايبم الإيطالية، وتوقيع اتفاق مبادئ مع البنوك الممولة للمشروع وجارٍ حاليا الأعمال الخاصة بالمشروع البالغ استثماراته 183 مليون دولار بطاقة إنتاجية 36 ألف طن.

وعن مشروع إنتاج مشتقات الميثانول في دمياط، جرى الانتهاء من التصميمات الهندسية وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركات صان مصر ووادي النيل وزافكوم وتوقيع عقد استشاري المشروع مع شركة إنبي، والبدء فعليا في الأعمال المبكرة للمشروع الذي تقدر استثماراته بنحو 117 مليون دولار وسينتج 110 آلاف طن سنويا من منتجات يوريا فورمالدهيد والنفتالين فورمالدهيد المسلفن والراتنجات المتخصصة، والتي تدخل في صناعات الأسمدة والمواد اللاصقة والخرسانة الجاهزة وغيرها.

أما مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF بمحافظة البحيرة باستثمارات 217 مليون يورو؛ لإنتاج 2.5 ألف مترمكعب ألواح خشبية، وأبرمت عقود التصميمات مع شركة سيمبل كامب الألمانية وجار العمل فيها، إضافة إلى توقيع عقد مقاول عام المشروع مع شركة بتروجيت، وجرى الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية للمساهمة في التمويل.

وفيما يتعلق بمشروع الإيثانول الحيوي باستثمارات 110 ملايين دولار، جرى القيام بدراسة الجدوى والاتفاق مع المساهمين؛ لبدء إجراءات تأسيس الشركة وتوقيع مذكرات تفاهم لتوفير المولاس كمادة تغذية للمشروع من شركات السكر.

وبالنسبة لمشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات بالاسكندرية الذى تبلغ تكلفته الإستثمارية حوالى 350 مليون دولار ويقام على مساحة 240 ألف متر مربع بهدف إنشاء رصيف بحري لاستغلال منصة البتروكيماويات لتداول المنتجات البترولية والبتروكيماوية، كما يجري حاليا اعادة دراسة مشروع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بمجمع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية في ظل المستجدات العالمية.

وأشار إلى أنه جارٍ دراسة تنفيذ مشروعين جديدين بدمياط هما مشروع البولي اسيتال باستثمارات 400 مليون دولار لإنتاج 50 أالف طن سنويا من منتج البولى اسيتال الذى يدخل في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وأجزاء السيارات، وكذلك مشروع انتاج الميلامين بارض شركة موبكو بدمياط بطاقة 60 ألف طن سنويا وباستثمارات 260 مليون دولار، ويعتمد في إنتاجه على مادة اليوريا، وجارٍ دراسة إقامة مشروع إنتاج الصودا آش "كربونات الصوديوم" بمحافظة كفر الشيخ.