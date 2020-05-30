مصادر: الطيران تنتهي من وضع الضوابط الاحترازية الجديدة لمواجهة كورونا

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني أن سلطة الطيران المدني ستعلن خلال الساعات المقبلة موعد استئناف رحلات الطيران الجوي من وإلى مطارات العالم.

وذكرت المصادر، أن الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، يجتمع بشكل دوري برموز وخبراء صناعة النقل الجوي، ورؤساء مجالس إدارات شركات الطيران الخاصة، وقيادات سلطة الطيران، لمناقشة المستجدات أولا بأول، واستطلاع الآراء حول استئناف العمل بمطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية، مؤكدة أنه من المتوقع أن تكون العودة تدريجية، وأن تكون البداية من مطارات القاهرة الدولي وشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب كمرحلة أولى.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن تستأنف المطارات المصرية عملها قبل نهاية يونيه القادم.

وأوضحت المصادر، أن إعلان أي دولة لفتح باب الحجز أو تسيير رحلات منتظمة إلى القاهرة، لن يتم قبل إعلان الدولة المصرية فتح مجالها الجوي للطيران المدني المنتظم، مشيرة إلى أنه حتى الآن جميع الرحلات القادمة من الخارج تعمل بشكل استثنائي، لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أو لإعادة جاليات غير مصرية لبلادهم فقط، مؤكدة أن جميع الرحلات التي يتم الإعلان عنها بالخارج الآن عبر شركات الطيران المدني، يتم الحجز عليها بشكل مبدئي، ولن تستقبل الدولة المصرية رحلات قبل الإعلان عن عودة الطيران بشكل رسمي.

من جانبه، أكد الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران، أن قرار استئناف رحلات الطيران هو قرار حكومة وليس قرار شركة، مؤكدا أن الشركة على أتم استعداد وجاهزية لاستئناف الرحلات في أي وقت.

وأوضح زكريا، خلال تصريحات صحفية، أن كافة الرحلات التي تسيرها الشركة ويتم الإعلان عنها هي مجرد رحلات استثنائية، وليس هناك رحلات منتظمة خلال هذه الفترة، حتى تصدر الحكومة قرار استئناف الحركة إلى المطارات المصرية.

وقال رئيس شركة مصر للطيران، إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، سوف يصدر خلال أيام الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على متن الرحلات الجوية، للتعامل بها أثناء عودة الرحلات في ظل وجود جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على متن الرحلات الجوية التي تسيرها الشركة الوطنية، لمختلف بلدان العالم لنقل الركاب بأمان، وأن الشركة على أتم استعداد وجاهزية للتشغيل في أي وقت تسمح فيه الحكومة المصرية.

وفي السياق نفسه، أكدت المصادر، أن وزارة الطيران المدني انتهت بالفعل من تنفيذ عدة توصيات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك للتعامل بها، فور الإعلان عن استئناف حركة الطيران المدني بمصر، لضمان سلامة المسافرين والعاملين بقطاع الطيران المدني، مشيرة إلى أن ضوابط الإجراءات الوقائية الاحترازية التي انتهت الوزارة منها مؤخرا، شارك في إعدادها أطباء الحجر الصحي، وفور عودة الرحلات سيقتصر دخول مباني المطارات المصرية على الركاب والأطقم الطائرة، والعاملين بنسب معينة يتم تحديدها طبقا لحاجة العمل بشكل يومي، من خلال جداول التشغيل.

وأوضحت المصادر، أن الضوابط الجديدة للعمل بالمطارات المصرية لم تغفل ذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن، والأطفال، ممكن يحتاجون إلى المساعدة داخل صالات السفر والوصول، حيث من المقرر طبقا للضوابط تعيين مرافقين لهم من إدارات العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، وشركات الطيران الخاصة.

كما ألزمت الضوابط والمعايير الجديدة، المرجح العمل بها عقب عودة الرحلات، ضرورة إتباع معايير التباعد الاجتماعي، والحرص على التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الركاب.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة الطيران المدني، ستمنح أطباء الحجر الصحي بالمطارات المصرية، سلطات أوسع خلال المرحلة المقبلة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك لمراجعة إجراءات التعقيم والتطهير الشاملة بشكل دوري، والتأكد من التزام جميع العاملين ورواد المطارات بالضوابط التي سيتم الإعلان عنها خلال ساعات.

وكشفت المصادر، أنه من المنتظر طبقا للضوابط الجديدة، أن يتم الانتهاء من بعض الأعمال التي تتم داخل صالات السفر والوصول، بشكل إلكتروني للحد من مخاطر التلوث الناجم عن التفاعل البشري غير الضروري، وتقليل ملامسة الأسطح قدر الإمكان، من خلال اعتماد العمليات البديلة الإلكترونية لإنجاز إجراءات السفر، مثل تسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول وبطاقات الصعود الإلكترونية وغيرها من الإجراءات، للحد من التزاحم، لتوفير أقصى حماية ممكنة لموظفي الحجز على كونترات إجراءات السفر.

وأوصت الضوابط الجديدة، طبقا للمصادر، بضرورة ارتداء ذ الكمامة لجميع رواد المطارات، بداية من الركاب والعاملين وصولا إلى الجهات الأمنية، والسائحين، مع إرشاد الركاب بخصوص إجراءات التخلص الآمن من الكمامات، والمتعلقات الشخصية، مع اعتماد أكياس النفايات ذات الاستخدام الواحد.

وشددت الضوابط الجديدة، على ضرورة توفير مهمات النظافة، والسلامة الشخصية للعاملين بقطاع الطيران المدني، مع التأكيد بشكل دوري على استخدامها بشكل صحي وآمن، مشيرة إلى أن الشركات ستقوم هي الأخرى بتوفير البيانات اللازمة لتأهيل الركاب للتعامل مع الضوابط الجديدة خاصة التعليمات والإرشادات الصحية، لضمان سلامة وصحة المسافرين وأعضاء الأطقم الجوية والمسافرين والعاملين بقطاع الطيران المدني، وذلك من خلال توفير مواد إرشادية للمسافرين فيما يتعلق بتطبيق التدابير الوقائية، داخل المطارات، وعلى متن الطائرات.

كما ألزمت الضوابط الجديدة، توفير وحدات صحية متنقلة داخل مباني المطارات لتوقيع الكشف الطبي الإجباري بالحجر الصحى، وقياس درجات الحرارة، وغيره من الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا، مع توفير سيارت الإسعاف بالعدد والقدر المناسب لتحويل جميع حالات الاشتباه إلى مستشفيات العزل، أو توجيههم للحجر المنزلي حسب كل حالة.