إدارة ترامب تعتزم بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بيع 7 آلاف و500 قنبلة دقيقة التوجيه بمبلغ يقارب 500 مليون دولار للمملكة العربية السعودية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر في الكونجرس الأمريكي، أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، تسلمتا إشعارا أوليا بخطط التوريد والمبيعات في منتصف يناير الماضي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأوضح المصدر أنه في حال تمت الموافقة على هذه الصفقة فإن السعودية ستشتري 7 آلاف و500 قنلبة دقيقة التوجيه من نوع "Paveway IV" من إنتاج شركة "Raytheon Technologies".

وأضاف المصدر، أن الحكومة الأمريكية ستلزم شركة "Raytheon Technologies" بإنتاج أسلحة أخرى بقيمة 106 ملايين دولار للمملكة العربية السعودية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أمر العام الماضي، الوزارة بالموافقة على 22 صفقة أسلحة معلقة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية والإمارات والأردن، لمواجهة إيران.