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محمود مسلم

ضبط 5 أشخاص من أطراف خصومة ثأرية بأسيوط

بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة

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الوطن
12:23 م | السبت 30 مايو 2020
حظر التجوال

حظر التجوال

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص وربة منزل، مصابان بعيار ناري، ومن خلال الفحص تبين إصابتهما بطلقات نارية وذلك لوجود خصومة ثأرية بين عائلتيهما وعائلة أخرى.

ووجه قطاع الأمن العام بتوجيه حملة أمنية بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت أفراد العائلتين، مما أسفرت عن ضبط (5 قطع أسلحة نارية بحوزة 5 من أفراد العائلتين، وتنفيذ 7 قرارات إزالة "تعديات على نهر النيل عبارة عن (حظائر - أسوار) خاصة بطرفي الخصومة).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.