ضبط 5 أشخاص من أطراف خصومة ثأرية بأسيوط

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص وربة منزل، مصابان بعيار ناري، ومن خلال الفحص تبين إصابتهما بطلقات نارية وذلك لوجود خصومة ثأرية بين عائلتيهما وعائلة أخرى.

ووجه قطاع الأمن العام بتوجيه حملة أمنية بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت أفراد العائلتين، مما أسفرت عن ضبط (5 قطع أسلحة نارية بحوزة 5 من أفراد العائلتين، وتنفيذ 7 قرارات إزالة "تعديات على نهر النيل عبارة عن (حظائر - أسوار) خاصة بطرفي الخصومة).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.