السفارة المصرية في لبنان: 8 رحلات جوية لإجلاء 1400 عالق

أعلنت سفارة مصر لدى لبنان تنظيم 8 رحلات جوية استثنائية؛ لإجلاء 1400 مواطن مصري وإعادتهم إلى أرض الوطن، بناء على رغبتهم وطلبات سبق وتقدموا بها إلى السفارة في هذا الصدد.

وذكرت السفارة، في بيان لها، أن رحلات الإجلاء ستكون على مدى أيام 3 و4 و5 يونيو المقبل، بحيث يشمل اليوم الأول 4 رحلات ستقل 600 مواطن مصري، إلى جانب 4 رحلات تُقسّم على اليومين التاليين لتقل 800 مواطن مصري إلى أرض الوطن، وجرى تحديد قوائم الأسماء التي ستقلها كل رحلة.

وأشارت السفارة إلى أنها فتحت الباب أمام المواطنين المصريين لتقديم طلبات العودة إلى الوطن، حيث تلقت طلبات يفوق عددها الـ 1400 طلب، مؤكدة قبول الطلبات على أساس الضوابط السابق إعلانها في تحديد الأولوية في السفر حسب الوضع القانوني للمواطن في لبنان وأسبقية التقديم.

وأوضحت أن الأولوية أعطيت للمواطنين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان، سواء بكسر الإقامة أو البقاء خلسة أو السياحة، ثم حاملي أختام المغادرة، ثم حاملي الإقامات المنتهية بعد 11 مارس الماضي ووفقا لأسبقية تسجيل الطلبات لدى السفارة.

وحثت السفارة جميع المواطنين على الالتزام بجدول الرحلة الواردة بها أسماؤهم، مؤكدة أن من سيتخلف عن رحلته لن يتمكن من السفر على أي من الرحلات الأخرى، إلى جانب التقيد التام بالتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامة والقفازات.