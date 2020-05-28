يوميات كورونا في بلاد الشام.. لبنان: الإصابات ترتفع.. وفلسطين: 613

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى5.755.396 فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 355.670، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.474.111.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة اليوم بالمفهوم الحديث كل من: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

في لبنان، أعلنت السلطات، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا المستجد الى 1161 حالة بعد تسجيل 21 حالة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي انه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لتستقر حصيلة الضحايا عند 26 حالة وفاة.

وأشارت الصحة اللبنانية، الى ارتفاع حالات الشفاء من الوباء الى 692 حالة شفاء، فيما بلغ مجموع الفحوص التي اجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 1675 فحصا.

ولفتت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد ، إلى أنه تم تسجيل حتى، أمس الأول الثلاثاء، 15 إصابة بكورونا المستجد بين اللاجئين السوريين شرق لبنان، مشيرة إلى أن جميعهم يقطنون في مبنى واحد وليس في مخيمات عشوائية، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا المستجد في محافظة الخليل، وقطاع غزة.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، أمس الأربعاء، ان من بين المصابين 5 حالات في بلدة بيت أولا في الخليل، و3 حالات في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 613.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تسجيل وفاة جديدة في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 98، فيما سجلت 6 إصابات جديدة، خمسة في الولايات المتحدة، وواحدة في موريتانيا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 1611.

وأشارت الوزارة الفلسطينية، في تقريرها اليومي، أمس الأربعاء، تسجيل 21 حالة تعافي، 20 منها في الولايات المتحدة، وواحدة في البرازيل، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 810 حالات.

وأعلنت دائرة الأوقاف الاسلامية في مدينة القدس المحتلة، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين اعتبارا من الأحد المقبل، مع مراعاة شروط السلامة الصحية في ظل أزمة كورونا المستجد.

وأكدت دائرة الأوقاف لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعودة الوضع الطبيعي للمسجد بشكل تدريجي، حيث بدأت منذ ساعات الصباح بتنظيف وتعقيم ساحات ومساطب وأروقة المسجد، تمهيدا لفتحه.

ارتقاع إجمالي حالات الشفاء من الوباء في الأردن إلى 486 حالة

وفي الأردن، قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إنه تم تسجيل حالتا إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" واحدة لسائق أردني والثانية لطفلة، ليبلغ العدد التراكمي للاصابات 720 حالة

وأضاف جابر، في إيجاز صحفي، أمس الأربعاء، إنه تم تسجيل7 حالات شفاء ليصل اجمالي حالات الشفاء 486 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشار جابر، إلى أنه تم إجراء 3 آلاف فحص،أمس، في جميع المناطق، واوضح الوزير الاردني، أن الكلام عن كورونا بأنه تخثر دم غير صحيح.

وأضاف جابر، أنه يتم تداول معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي منها وجود علاج لفيروس كورونا ومنها أن المرض هو بكتيريا، وهناك تشكيك بوجود الفيروس مشبها ذلك بأنه كمن يدعي أن الأرض مسطحة، وفقال ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وحذر وزير الصحة الأردني من الأخبار التي وصفها بالمغلوطة، والتي تنفي وجود الفيروس، أو تلك التي تتحدث عن وجود علاج فعال له، مؤكدا أن هذه الأخبار المغلوطة تربك المشهد ولا أساس لها.

وأعلنت السلطات في الأردن، أمس الأربعاء، حظر تجوال شاملا في المملكة، غدا الجمعة، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبب بنقل العدوى؛ وهذا ما يدفع إلى فرض حظر التجوال الشامل خلال نهاية الأسبوع.

وأعلن العضايلة، أنه تقرر فرض حظر التجوال الشامل، غدا الجمعة، وفقا للآليّة التي تم تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، ولمدة 24 ساعة، بدءا من منتصف ليلة اليوم الخميس، وحتى منتصف ليلة غدا الجمعة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وصرح العضايلة بأن مجلس الوزراء ناقش عددا من المقترحات بشأن تنشيط قطاع السياحة، مشيرا إلى أن لجنة الأوبئة قدمت توصيات بإعادة فتح العديد من القطاعات.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن هيثم مستو، عدم وجود قرار بعودة حركة السفر عبر المطارات، مشيرا إلى تغير سيطرأ في إجراءات السفر مستقبلا، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي سوريا، أكد معاون مديرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور عاطف الطويل أن الوعي والمسؤولية الفردية هما الأساس بالتصدي لكورونا المستجد ومنع انتشاره، مشيراً إلى أن عودة عدد من القطاعات الخدمية والاقتصادية إلى العمل لا تعني أبداً التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان الأمن الصحي للمجتمع.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا المستجد حتى الآن 121 إصابة شفيت منها 43 حالة وتوفيت 4 حالات ولم تسجل أي إصابة محلية بالوباء منذ بداية الشهر الجاري، بينما سجلت أول إصابة بكوفيد 19 في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وأشار الدكتور الطويل في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إلى أهمية قرار إلغاء حظر التجول الذي أعلن عنه مؤخراً من الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي للوباء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الطويل، إن عودة الحظر وغيره من التدابير الاحترازية "مرهونة بتطورات وضع انتشار وباء كورونا ولا سيما أن دول الجوار لا تزال تسجل إصابات وبالتالي لا يمكن القول إننا بعيدون عن الفيروس ويمكن أن يدخل مع أي دخول غير شرعي مجدداً التأكيد على أهمية المسؤولية الشخصية الواجبة على كل فرد لحماية نفسه وعائلته ومجتمعه".

وأضاف الطويل، "لم تسجل أي حالة إصابة محلية بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري وإن الحالات التي سجلت مؤخراً هي لأشخاص من القادمين من خارج البلاد الموجودين في مراكز الحجر الصحي الذين ليس لهم أي مخالطة مع أشخاص آخرين".