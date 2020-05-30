"مياه الشرب بشمال سيناء": حل أزمة العريش بعد تشغيل الشبكة الجديدة

ذكر المهندس ياسر سليمان العماري رئيس المتابعة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، أن كمية المياه التى وصلت لمدينة العريش خلال اليومين الماضيين قاربت من 50 ألف مترًا مكعبًا.

وأكد "العماري" لـ"الوطن" أن أزمة المياه فى طريقها للحل بعد الانتهاء من تشغيل الشبكة الجديدة بغالبية أحياء المدينة، موضحًا أن كميات المياه التي تصل حاليًا في حدود 40 ألف متر مكعب، و10 آلاف للقرى الواقعة على الخط، بداية من الروضة غرب العريش وصولاً لقرية زارع بمدخل العريش.

وأوضح رئيس المتابعة وجود استقرار مائي الآن، وذلك بعد تشغيل الشبكة الجديدة بالأحياء.

وأشار إلى تشكيل إدارة تختص بضبط التعديات والمخالفات ومكافحة صور التسريب والإهدار المتعمد، وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع قسم الشرطة المختص أو الادارة المختصة في حالة التصالح.