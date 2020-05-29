شهادة خلو من كورونا شرط دخول الموظفين المغتربين مجلس العريش

قرر اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس ومدينة العريش بشمال سيناء، منع العاملين بالمجلس المغتربين دون إحضار شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا

وأضاف أنه دعا جميع الموظفين والعاملين ممن قضوا إجازة رمضان والعيد فى المحافظات الأخرى، ضرورة إحضار شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه ابتداء من بعد غدا الأحد، سوف يمنع دخول الموظفين ممن لا يرتدون كمامات وجونتي وماسك واقي ضد كورونا، مؤكداً استمرار عملية الرش والتعقيم بشوارع المدينة.

وأوضح رئيس المجلس، أنه انتهى من تركيب بوابة التعقيم بمدخل المجلس لتعقيم الموظفين إلى مكاتبهم داخل المجلس.