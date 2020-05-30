"الطب الوقائي" في بئر العبد تسجل حالة إصابة بكورونا

أعلنت إدارة الطب الوقائي التابعة للإدارة الصحية بمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، في بيان صدر عنها، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح البيان، تسجيل حالة إصابة لسيدة حاملة لفيروس كورونا المستجد بقرية نجيلة، كما أظهرت نتيجة الفحص سلبية حالتين أخريين، مؤكدا أن الحالات السلبية كانت لأخصائي تحاليل بمستشفى بئر العبد المركزي، والحالة الثانية لعاملة بإحدى شركات النظافة في المستشفى المركزي.

كانت مديرية الصحة أعلنت شفاء حالتين وخروجهما من عزل أبو خليفة، بعد ظهور نتيجة تحاليلهما من إيجابية لسلبية.