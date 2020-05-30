بطلة "هالة حبيبتي" تروي كواليس طريفة من المسرحية

روت الفنانة رانيا عاطف، بطلة مسرحية هالة حبيبتي، أحد المواقف الطريفة التي حدثت للفنانة هند حسني خلال عرض المسرحية، قائلة: "المسرحية كانت بتتعرض في كل المحافظات وبسبب التعب نامت في المسرحية بجد وحد زقها من ورا راحت قالت كل الكلام في جملة واحدة ورا بعض".

وتابعت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، "أي حد لما بيشوفني بيقولي يا بختكم إنكوا قابلتوا ناس عمالقة زي الأستاذ فؤاد المهندس، دي كانت من أهم مراحل عمرنا وصورنا مع بعض لمدة 3 سنين".

وأشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قربت بينها وبين "هند"، "مكنش لينا نصيب نتقابل أوي، وربنا يشيل اللي إحنا فيه دة، ولازم ندور على بعض عشان المسرحية كانت أحلى أيام حياتنا وأحلى ذكرياتنا".