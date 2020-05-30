الأجهزة الأمنية تنجح فى ضبط شقيقين بمنطقة الموسكى هاربان من جريمة قتل بمحافظة أسيوط

فى إطار خطة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً والتى من بينها تكثيف المرورات لمتابعة الحالة الأمنية.. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة وردت معلومات تُفيد تردد بعض الأشخاص من غير العاملين بذات المنطقة على أحد المحلات تحت الإنشاء.. بإستبيان الأمر تلاحظ لهم فتح أحد المحال وأثناء ذلك فوجئا بإطلاق أعيرة نارية من داخل المحل تجاههما نتج عنها إصابة إثنين من رجال الشرطة وعقب ذلك قام شخصان بالخروج من داخل المحل، وقيام أحدهما بإطلاق عدة أعيرة نارية فى الهواء لتمكينهما من الهرب، وبتتبع خط سير هروب المتهمان تم ضبطهما وتبين أنهما كلٍ من:

. تاجر ملابس وصاحب المحل "تحت الإنشاء" محل الواقعة وأصل بلدته مركز الفتح بمحافظة أسيوط مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير".. وبحوزته (طبنجة "مرخصة له" و13 طلقة لذات العيار).

"شقيق الأول"شريك بذات المحل ومقيم بذات العنوان .

وعُثر بمحل الواقعة على 2 ظرف فارغ لذات العيار.

بمواجهتهما أقرا بسابقة حدوث مشاجرة بينهما وبين آخرين بأصل بلدتهما مركز الفتح / أسيوط منذ حوالى خمسة أيام نتج عنها وفاة أحد الأشخاص قاما على إثرها بترك بلدتهما والإختباء داخل المحل ملكهما خشية الثآر منهما، وأثناء سيرهما بالمنطقة محل الواقعة شاهدا بعض أهلية المتوفى فقاما بالعودة إلى المحل للإختباء بداخله وحال قدوم القوة الأمنية قام الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاههما ظناً منه أنهما من ذوى أهلية المتوفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.