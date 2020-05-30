تركيب خط صرف صحي بحي غرب أسيوط لمواجهة الأمطار

جرى اليوم تركيب خط صرف صحي 12 بوصة بشارع الجامعة بحي غرب أسيوط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتدعيم منظومة الصرف الصحي وأعمال شفط المياه بأسفل الأنفاق والكباري بالحي لمواجهة أي أزمات أو سيول، مشددا على استكمال جميع الأعمال بالفترة المسائية في وقت الحظر، منعا للإعاقة المرورية بالشارع.

ومن جانبه، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال التركيب، رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ومحمد بشير رئيس حي غرب ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

و تابع المحافظ أعمال الحفر تمهيداً لتركيب خط صرف صحي قطر 12 بوصة بدلا من الخط القديم الذي يغذي منظومة الصرف بالأنفاق وأسفل الكباري بالحي وسيساهم في استيعاب أكبر كمية من المياه وخاصة وقت الأزمات وفي حالة تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار أسفل الأنفاق.

وقال محافظ أسيوط، إنه يجرى رفع كفاءة بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأحياء والمراكز ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك وفقا للاحتياجات، لافتا إلى الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتتموية واستمرار الأعمال بها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، والتأكيد على استخدام الكمامات خلال الأعمال وتطبيق التباعد الاجتماعي وإجراءات السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال حفاظاً على صحة العاملين بالمشروعات.